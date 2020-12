Muere el Doctor Alfonso Morales, gran narrador de la lucha libre mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves murió el mítico narrador de la lucha libre y el boxeo, Gilberto Alberto Morales Villela; así lo confirmó su sobrino Leonardo Riaño en redes sociales.

Alfonso Morales, nació en Huetamo, Michoacán y comenzó su carrera en 1970 trabajando para Canal 11.

Sin embargo fue hasta los años 80’s que empezó a destacar, cuando lo mandaron a hacer una pelea de boxeo de Carlos Palomino contra Wilfredo Benítez.

En una anécdota que recordó el comentarista es que le habían dado 10 mil dólares para pagar los derechos de transmisión.

Aunque cuando llegó al aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, fue cuestionado sobre su visita al país, por los nervios se le olvidó la maleta.

“Cuando me cae el veinte, digo ‘¡la lana!’, pero Dios ha sido generosísimo conmigo, me regreso y me dice ‘¿qué quieres ahora?’, ‘quiero mi maleta’”.