“Me sentí sola e incómoda”: Carolina Mendoza confiesa tras su salida de Exatlón

CIUDADA DE MÉXICO.- Carolina Mendoza Hernández, mejor conocida también como “Sunshine”, fue la más reciente eliminada de Extalón México.

La participante del reality show de Exatlón México, declaró que nunca pudo incorporarse y sentirse arropada por su equipo rojo.

Al ser cuestionada sobre el motivo por el cuál ella participó en el reto de eliminación, a pesar de contar con una lesión, contó que ella era la concursante con menos puntos.

Aseguró que debido a las reglas del concurso esto debe ser así, lejos de un tema envidias o rivalidades al interior del equipo.

Sin embargo, “Sunshine” destacó las enormes diferencias entre los equipos de la temporada tres y la actual.

Indicó que las diferencias fueron muy notorias así como los grupos formados al interior del equipo.

Es por ello que la atleta destacó que “es muy diferente llegar desde el día uno, a cuando un equipo ya está consolidado y lleva un ritmo”.

Comentó que fue este motivo por el que le costó trabajo acoplarse a la dinámica que ya tenían sus compañeros.

En este sentido también señaló haberse sentido “sola e incomoda”, tras llegar con una idea propia de lo que es Exatlón tras su primera participación en el famoso programa.

Por ello al buscar esa unión y esa “gran familia” en su equipo, esta ocasión simplemente no la encontró.

“Llegué y había varios grupos, entonces yo como que no me hallé en ningún grupo, y eso me hizo sentir muy sola e incómoda, nunca me sentí agusto”.