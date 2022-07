Max Verstappen triunfa en el GP de Francia; Checo termina en cuarto

FRANCIA.- El piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull triunfó en el Gran Premio de Francia consiguiendo el primer lugar en el podio. Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en cuatro lugar.

Luego del abandono de Charles Leclerc de Ferrari, el actual campeón mundial sacó más diferencia en la punta del campeonato.

Durante las primeras vueltas, Leclerc lideró la carrera al partir desde la pole positions, aunque debió defenderse de Verstappen, quien intentó ponerse a menos de un segundo para poder superarlo.

Más tarde Leclerc perdió el control de su Ferrari debido a la degradación de los neumáticos y terminó contra las defensas, oportunidad que tomó el piloto de Red Bull para tomar la punta de la carrera.

Verstappen logró su séptima victoria en la temporada sobre doce fechas disputadas. El podio lo completaron los pilotos de Mercedes, Hamilton y Russell.

Good stuff!!! 💪

I’m definitely very happy to win this one and to pick up more good points 👊

The car was very good today and we managed the race really well. Together this makes it a great day for us @redbullracing let’s keep this going 👊#KeepPushing #FrenchGP pic.twitter.com/emMNM6d8xo

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 24, 2022