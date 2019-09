Matosas es presentado como nuevo técnico del Atlético San Luis

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Matosas, fue anunciado de manera oficial como técnico del Atlético de San Luis, y el equipo le dio la bienvenida a través de sus redes sociales.

Se dio una conferencia encabezada por Alberto Marrero, quien señaló que fueron días difíciles pero le darán la vuelta a la página para que el equipo vuelva a retomar.

En esta nueva aventura dentro del futbol mexicano Gustavo estará encabezado por Ángel Díaz e Igor Oca como auxiliares técnicos y conservará a Luis Vicente de Miguel como preparador de porteros e integrando a Alejandro Valenzuela como preparador físico.

El uruguayo llegó el domingo a México, viajando desde Cosa Rica, acompañado por su hijo Cristian Matosas.

Atlético de San Luis es el quinto equipo de la Liga MX que dirija el estratega ya que anteriormente estuvo con Querétaro, León, América y Atlas, solo con la Fiera logró ser campeón del fútbol mexicano en la temporada 2013-2014.

“Contento de llegar a San Luis, es una ciudad que significa mucho para mí. Me contactó Alberto Marrero y me pareció un buen proyecto. Después de que salió Alfonso Sosa recibí la llamada de los directivos”, explicó en el aeropuerto.

Finalmente descartó ver al Atlético de San Luis como una revancha luego de su breve paso por la Selección de Costa Rica, de la que salió por extrañar el día a día y considerar aburrido dirigir un combinado nacional.

“¿Revancha? No, no lo considero así, tengo 4 campeonatos. No me esperaba la respuesta de la gente, me ha encantado y bueno creo que llego a un lugar muy bueno para hacer fútbol”, comentó el ahora entrenador del Atlético San Luis.