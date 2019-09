Los New England Patriots dicen adiós a Antonio Brown

CIUDAD DE MÉXICO.- La era de Antonio Brown con los New England Patriots duró menos de dos semanas y solo pudo disputar un juego con el equipo.

Los Patriots cortaron al receptor abierto este viernes debido a las acusaciones de agresión sexual.

Y a su vez, el receptor, agradeció al equipo en sus redes sociales por la oportunidad que le dieron.

Thank you for the opportunity @Patriots #GoWinIt

— AB (@AB84) September 20, 2019