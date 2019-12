Liverpool derrota a los Rayados de Monterrey

QATAR.- El brasileño Roberto Firmino del Liverpool, acabó con el sueño de los Rayados de Monterrey de llegar a la final del Mundial de Clubes en Doha, Qatar.

Firmino metió un gol en los últimos momentos del partido, lo que puso a Liverpool arriba en el marcador que quedó 2-1.

En la primera parte, Naby Keita adelantó a Liverpool con un tanto, pero dos minutos más tarde empató para los Rayados el argentino Rogelio Funez Mori, al minuto 12 y 14, respectivamente.

90′ – Trent’s ball into the box is tucked away by Firmino to give us a late lead. Get in!!!

— Liverpool FC (@LFC) December 18, 2019