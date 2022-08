La boxeadora Jackie Nava se despide del ring

Esta será mi última pelea, me quiero despedir con mi gente, de mi empresa, será la pelea más importante en mi carrera.

Jackie Nava Boxeadora profesional. | Foto: Cortesía.

CIUDAD DE MÉXICO.- La boxeadora Jackie Nava anunció se despide del ring definitivamente, Jackie tiene más de 21 años de carrera.

Toda una leyenda del boxeo femenil mexicano sin duda alguna es la boxeadora Jackie Nava. Esta vez anunció a los miles de seguidores del pugilismo tricolor, que era momento de colgar los guantes y bajarse del ring de manera definitiva.

La boxeadora suma más de 21 años de carrera. Comentó que lo hará sin antes dar su última gran función y lo hará de una forma majestuosa.

Esto lo reveló en una conferencia de prensa, la “Princesa Azteca” que es como la han llamado, tendrá una última batalla el próximo 1 de octubre en Tijuana, Baja California.

SE RETIRARÁ JACKIE NAVA EL 1 DE OCTUBRE, EN TIJUANA

Jackie Nava dio a conocer que su última pelea en el boxeo profesional, será el sábado 1 de octubre, en la Plaza Monumental, en función que presentará Zanfer, y que será transmitida en vivo por Azteca 7, la Casa del Boxeo. pic.twitter.com/aBLRnsOwGF — Fernando Paramo (@DeportesHoy1) August 8, 2022

En su tierra natal, la boxeadora mexicana, buscará culminar su carrera con un cierre espectacular. No obstante, dejó claro que su adiós no es porque no pueda continuar, sino porque es el momento de enfocarse en otros proyectos.

“Creo que es el momento ideal para decirle adiós al boxeo, aunque seguiré participando en este bello deporte de una manera o de otra. Esta será mi última pelea, me quiero despedir con mi gente, de mi empresa, será la pelea más importante en mi carrera, la voy a disfrutar mucho. Quiero que sea la última, vamos a dar un gran espectáculo, me prepararé como siempre, con toda la entrega. Sobre todo, quiero dejarle una última satisfacción a mi gente de Tijuana, que espero me acompañe. Va a ser una función muy especial”, declaró la boxeadora.

Es preciso recordar que Jackie Nava, excampeona mundial en peso gallo y supergallo; tiene poco más de 21 años como boxeadora profesional desde su debut el 29 de mayo de 2001.

#Box Jackie Nava y Luis "Pantera" Nery regresan encabezando una mega pelea en la Plaza Monumental este 1 de octubre 🥊 Esta será la última pelea profesional de Jackie Nava, así lo dio a conocer hoy pic.twitter.com/wftzkB0PGx — Christian Espinosa (@Christianeea) August 8, 2022

Asimismo, consideró que es el momento justo para decir adiós y atender otros proyectos en su vida; como ver el desarrollo de sus hijas, ofrecer conferencias, trabajar con los talentos de su gimnasio, entre otros planes más.

Aún no se sabe quien serpa la rival que enfrentará Jackie en este combate; que se tiene programado para el próximo 1 de octubre en la Plaza Monumental de Tijuana.