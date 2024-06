Juez exonera a hijo de Julio César Chávez de cualquier culpa

CIUDAD DE MÉXICO.- La leyenda del boxeo de México, Julio César Chávez; reveló que el juez en Estados Unidos exoneró a su hijo de cualquier culpa y admitió que pensó que su Junior se le iba a morir en cualquier momento.

“Muy contento porque era un túnel que no tenía fin. Dicen que los tiempos de Dios son perfectos.

Asimismo, comentó que ya tiene una pelea y eso lo motiva, y que aparte esta muy contento porque el juez lo exoneró de cualquier culpa; “eso era lo más importante y el juez ya lo exoneró”.

“Pensamos que este día no iba a llegar nunca. Pensé que Julio se me iba a morir en cualquier rato; era una preocupación constante todos los días, que sí amanecía, no amanecía”, indicó JC Chávez.