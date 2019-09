Italia alcanza a vencer a Finlandia 2-1 como visitante

Con un penal muy dudoso, la selección de Italia se impuso por marcador de 2-1 como visitante ante Finlandia, en duelo correspondiente al Grupo J de la eliminatoria a la Eurocopa 2020.

Los goles de la diferencia fueron obra de Ciro Immobile al minuto 59 y de Jorge Luiz Frello desde los once pasos al 79’; Teemu Puki había logrado el empate momentáneo al 72’ también de penal.

Con este resultado, el cuadro italiano llegó a 18 unidades en el primer sitio de dicho sector, en tanto a Finlandia se quedó con 12 puntos en el subliderato.

#EuropeanQualifiers 🏆

A hard-fought win away in #Tampere thanks to #Immobile and #Jorginho goals means qualification from the @UEFAEURO finals is now just a step away! #VivoAzzurro #FINITA 🇫🇮🇮🇹 pic.twitter.com/nslvmvBBbJ

— Italy (@azzurri) September 8, 2019