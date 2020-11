Futbolista española se negó a guardar minuto de silencio por Maradona

ESPAÑA.- La jugadora española Paula Dapena, del Viajes Interrías FF, se negó a guardar un minuto de silencio por el fallecido Diego Armando Maradona.

Hoy se disputó un amistoso entre el Dépor y el Viajes Interrías y, como en todos los partidos, se guardó un minuto de silencio por la muerte de Maradona. Mi hermana se negó: "No voy a guardar un minuto de silencio por el maltratador ese". pic.twitter.com/LxGYHoi4wh

No conforme con esto, la futbolista se sentó y dio la espalda, mientras que sus compañeras mostraban respeto al minuto de silencio.

“Dije que negaría a guardar un minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que si tenía que sentarme y dar la espalda, lo haría. Por las víctimas no se guardó un minuto silencio y no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas”, explicó.