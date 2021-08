Fabiola Ramírez sube a México al podio

TOKIO.- Tras conseguir la primera medalla de México en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Fabiola Ramírez admitió que cuando llegó a la meta no creía que había ganado la presea de bronce en los 100 metros dorso, categoría S2, y de la emoción quería llorar.

“Estoy súper emocionada, en la prueba todos me comentan que al principio comencé un poco lenta y de repente apreté, metí la quinta velocidad y cerré con todo, ya al final te falta el aire, te faltan fuerzas, pero es ahí donde se saca la garra y el corazón, llegué a la meta y vi el tablero y no me la creía, hasta que volteé a ver a los entrenadores y me dicen ‘sí, es tuya, es tuya’, me quedé con el pecho atorado, de la emoción quería llorar, fue una emoción grandiosa. Siempre decía ‘ay no, cuando gane una medalla cómo voy a llorar, voy a estar feliz’, pero ahora sé que sí se llora de felicidad”, indicó tras su participación en el Centro Acuático de Tokio.

Para la originaria de Aguascalientes también es su primera presea en estas justas y la primera para la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral.

Fabiola Ramírez lleva 15 años en la Para Natación. Sus primeros Juegos Paralímpicos fueron en Beijing 2008, en Londres 2012 no fue y en Río 2016 hizo un buen tiempo, pero no le alcanzó para medalla.