Ezekiel Elliott finalmente gana y recibe una extensión millonaria con los Dallas Cowboys

CIUDAD DE MÉXICO.- Ezekiel Elliott logró convencer a la organización de los Cowboys para que le extendieran un contrato y lo convirtieran en el corredor mejor pagado de la NFL. Con un contrato por seis temporadas, 90 millones de dólares y una suma asegurada de 50 millones, misma que supera los 45 de Todd Gurley. Jerry Jones cedió y Elliott ganó. Ahora no hay pretextos.

