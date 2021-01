Esposa de Michael Phelps teme perderlo por su depresión

En la misma entrevista, Nicole Phelps, casada con Michael desde 2016 y con quien tiene tres hijos, señaló que trata de ayudarlo en todo lo que puede; sin embargo, sabe que no puede “curarlo”.

“Solía pensar: ‘¡Oh, puedo arreglarlo! Puedo ser terapeuta, puedo ser lo qué el necesita’. Pero lo que he aprendido es que no puedes responsabilizarte de cómo se siente, no importa cuánto le quieras”.