Entre lágrimas sale la leyenda del Real Madrid, Sergio Ramos

MADRID.- Sergio Ramos se despidió entre lágrimas y de forma muy nostálgica del Real Madrid; la directiva homenajeó al jugador que se convirtió en leyenda y de donde se marcha tras caducar una oferta por un año adicional que aceptó a regañadientes.

Escoltado por los 22 títulos que ha conquistado en 16 temporadas, admitió que “uno nunca está preparado para decir adiós” al club blanco y que es un “hasta luego”.

“Nunca me he querido ir del Real Madrid, me hubiera gustado quedarme aquí muchos años más, porque el Madrid es mi casa”, dijo el jugador de 35 años en rueda de prensa tras recibir el homenaje del presidente del club, Florentino Pérez.