¡En vivo! Super Bowl LIV, San Francisco vs Kansas City

MIAMI.-San Francisco 49ers enfrentan a los Chiefs de Kansas City, en el Super Bowl LIV con la intención de obtener el máximo título de la NFL; Patrick Mahomes y Jimmy Garoppolo buscarán guiar a sus compañeros a levantar el trofeo Vince Lombardi.

Los Niners llegan al duelo por el título después de dejar en la lona a los Vikings y a los Packers, mientras que los Chiefs realizaron su tarea al eliminar a Texans y Titans.

Honoring Chris Doleman, Kobe and Gianna Bryant and those who lost their lives in last week’s accident.

Visit https://t.co/3KkUT4RsCg to bid on signed items. Proceeds will be donated to the Mamba Sports Academy. pic.twitter.com/3xieXbfN1f

— NFL (@NFL) February 2, 2020