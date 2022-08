Elementos de la Guardia Nacional viajaran a Qatar con la afición

MÉXICO.- La Guardia Nacional estará presente en la Copa del mundo, para acompañar a los 80 mil aficionados mexicanos.

Durante la presentación del Centro de México Qatar 2022, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; llamó a los mexicanos que asistirán al mundial a cumplir las leyes y normas en Qatar.

“El grueso de las faltas que tienes en los mundiales, faltas que denominamos administrativas porque si estás hablando de un delito ya es otra cosa porque entras al sistema penal. Voy a asumir que lo que nos preocupa con las faltas administrativas, es prácticamente imposible que por una falta administrativa pudiera ser sujeto a ese tipo de sanciones como latigazos y eso no, no creo que ocurra, no está previsto así en las disposiciones Qataríes”

Dijo que se difundirá la lista de la actividades que no son permitidas ya que “no puedes llevar alcohol porque vas a un país donde el alcohol no está permitido; ya le preguntamos a la autoridad qatarí “oye pero entonces ¿quiere decir que vamos a tener un mundial abstemio? Y ellos dijeron no, porque vamos a decirles a ustedes dónde sí se puede consumir alcohol y con qué reglas,” ¡ah Perfecto! entonces me das las reglas y le decimos a nuestra afición: sabes qué, si tú quieres consumir alcohol es aquí, en este perímetro y en este horario, listo”, explicó.

Enfatizó que no se puede viajar con bebida alcohólicas, “no puedes poner un tequila en tu equipaje porque es un problema mayor y como ese tipo de cosas, que a lo mejor aquí no son importantes, allá sí son importantes”, abundó.