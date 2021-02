El zacatecano Óscar Mazatán González debuta en Mineros de Zacatecas

ZACATECAS.- El zacatecano Óscar Mazatán González vio realizado un sueño que tuvo desde niño: debutar con el equipo de su estado; lo que hizo durante la jornada 8 del Torneo Guard1nes 2021 en Liga de Expansión MX.

Durante el minuto 66 de tiempo corrido, Óscar entró de cambio al césped del Estadio Tamaulipas, en sustitución de otro zacatecano, Ernesto Monreal.

El playera 149 se ubicó en la zaga central con una participación por demás destacable; logrando redondear un día especial para él, ya que cumplió 19 años y debutó de manera profesional.

Su historia en el futbol

Óscar Mazatán González llegó a Mineros en 2015, participando con la Sub 13 de los rojos; posteriormente lo reclutaron los Tuzos del Pachuca, donde formó parte de los procesos en Sub 15 y Sub 17. El año pasado regresó para incorporarse a la Tercera División de Mineros.

Durante el último semestre estuvo subiendo en repetidas ocasiones al primer equipo, incluso viajó y tuvo presencia en la banca; en el último partido de Mineros obtuvo sus primeros minutos en el plano profesional.

“Ya había tenido varias citas a banca y sabía que el momento iba a llegar (…) en el proceso siempre entrenado al máximo, dando lo que soy, lo que sé hacer y con el entrenamiento se me fue dando la oportunidad hasta que se me dio el debut”, detalló el jugador respecto al proceso previo a debutar.

Siempre recordará su debut

Recordó el momento en que ingresó y aseguró que disfrutó mucho los minutos que le tocaron estar en cancha; una presentación en la Liga de Expansión MX para la que, subrayó, estaba preparado y la cual siempre recordará.

“Sabía que era mi momento de entrar; entré muy concentrado en el momento en el que me llamó el profesor (Alexis Moreno) no entré nada nervioso, estaba concentrado, enfocado, y la verdad que me tocó jugar muy buenos minutos”, describió con respecto a sus 24 minutos disputados.

Así, el capitalino se mostró contento por su debut, al tiempo de asegurar que seguirá trabajando al máximo para cosechar más minutos y, de a poco, ganarse un lugar en el primer equipo de Mineros.