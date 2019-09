El Veracruz presenta a su nuevo director técnico

VERACRUZ.- Enrique López Zarza fue presentado como director técnico del Veracruz y de inmediato fue cuestionado sobre la racha negativa que tiene el conjunto del Puerto, pues acumuló 34 juegos sin conocer la victoria.

“Normalmente en un proyecto nuevo siempre salimos con que vamos a trabajar. Lo único que me queda claro es que ante la incertidumbre y las dudas es que me voy a entregar y me voy a tirar de cabeza para conseguir el objetivo que es la permanencia. Es un parteaguas de aquí en adelante”, comentó.