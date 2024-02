El patinador mexicano Donovan Carrillo obtiene su mejor marca de la temporada

CHINA.- El patinador mexicano Donovan Carrillo obtuvo su mejor marca de la temporada, esto después de finalizar en el sitio 15 en el Campeonato de Patinaje Artístico de los Cuatro Continentes ISU 2024 que se realiza en Shanghái, China.

De este modo, Donovan Carrillo obtuvo 134.81 puntos en su Programa Libre y sumado al Programa Corto totalizó 202.47 unidades. Asimismo afirmó que se va satisfecho de la competencia al registrar el mejor resultado de la temporada en ambos programas Corto y Libre.

Donovan Carrillo 🇲🇽134.81 / 202.47

“I had a great time here in Shanghai. I felt much more in control during this program, although there were some minor mistakes. Overall, I’m really pleased with my performance. Now, I’ll go home, analyze my mistakes, and aim to improve for… pic.twitter.com/39jYf5nJFB

— Golden Skate (@goldenskate) February 3, 2024