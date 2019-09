El Chicharito ya es formalmente jugador del Sevilla

CIUDAD DE MÉXICO.-Javier ‘Chicharito’ Hernández ya forma parte del Sevilla. Procedente del West Ham por unos 8 millones de dólares, el delantero mexicano, de 31 años y que firmó contrato por tres temporadas, se presentó este lunes en Sevilla mostrando una ambición sin límites y una felicidad indisimulada.

Imagina cosas ch*ngonas

“Quiero imaginar cosas ‘chingonas. Tengo claro que vengo a exigirme, a sacar lo mejor versión tanto en lo personal como en lo profesional”, afirmó el delantero.

“Esta es una bendita oportunidad que se me brinda… Sé la importancia que tiene representar a este escudo y a este club, porque nada me gustaría más que estar ya con el equipo para irme adaptando”, sostuvo el Chicharito.

En este sentido, descubrió que en su fichaje tuvo mucha incidencia su nuevo entrenador, Julen Lopetegui, con quien “ya he hablado… Y todo ha sido muy positivo”.

“Sé que en esta ciudad el futbol es como una religión. Me gusta. Hablé con Layún, que me explicó cómo se vive aquí el fútbol, en el club, y también he hablado con Guardado, que me ha explicado maravillas de la ciudad”, descubrió el jugador, sonriente junto al presidente del Sevilla y a Monchi.

Chicharito encantado de estar en Sevilla

“Estoy fino. He vuelto a la selección y me encanta la exigencia que sé encontraré también aquí. Siempre trato de seguir creciendo y sacar mi mejor versión para ponerla a disposición del equipo. Lo que está claro es que lo voy a dar todo para que esta etapa sea lo mejor posible y demostrar en el campo que tengo una gran ilusión por hacer las cosas bien”.

“Me adaptaré a lo que se me pida y como se me pida, cuanto más tiempo esté en el campo, mejor… Quiero imaginar cosas ‘chingonas’ porque soñar es gratis y el Sevilla tiene que aspirar a lo más grande”, proclamó el Chicharito, sentenciando que su fichaje por el club del Pizjuán “es un paso adelante en mi carrera; es otro escalón para seguir creciendo porque en el club han confiado mucho en mí y lo daré todo por responder a esa confianza”.

“Hay que ser exigentes si queremos llegar a lo más alto… ¿Jugar contra el Real Madrid? Cuando te enfrentas a tus ex equipos puede haber un sabor especial, pero en cuanto me ponga esta camiseta todos los partidos serán especiales”, concluyó Hernández, convencido de haber acertado con su decisión de fichar por el Sevilla.