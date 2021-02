¿Dónde y cuándo ver en vivo los partidos del Mundial de Clubes 2021?

CIUDAD DE MÉXICO.- El Mundial de Clubes Qatar 2021, arranca el jueves 4 de febrero, día en el que Tigres debuta ante el Ulsan Hyundai FC, quienes estarán buscando su boleto a las semifinales.

Este fin de semana se dieron a conocer los seis invitados a esta competición de la FIFA:

La actual edición es la correspondiente al 2020, la cual tuvo que ser aplazada debido a la pandemia, pues tradicionalmente se realiza en el mes de diciembre.

La competición arrancará el jueves 4 de febrero, día en que se jugará la segunda ronda; las semifinales se celebrarán el domingo 7 y lunes 8 de febrero, mientras que el partido por el tercer lugar y la final serán el jueves 11 de febrero.

En caso de que concluya el tiempo reglamentario (90 minutos) y el marcador esté empatado, el partido se irá a tiempos extras, cada uno de 15 minutos. En caso de que mantenga la paridad, el duelo se definirá en tanda de penales.

Aquí te decimos las fechas, horarios y dónde podrás ver estos encuentros.

