Novak Djokovic comenzó con el pie derecho su defensa del título de Wimbledon 2022, pero se tuvo que esforzar para vencer por 6-3, 3-6, 6-3, 6-4, frente al número 81 del mundo, Kwon Soon-hoo.

En cuanto al primer día de acción en Wimbledon, Djokovic abrió el juego bajo el techo de la Cancha Central, en un intento por ganar su cuarto título consecutivo en SW19 y el primer Grand Slam del año.

The quest for title number seven is off to a successful start for @DjokerNole#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/CC92zySTbX

