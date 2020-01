Djokovic elimina a Federer y avanza a la final en Australia

MELBOURNE-. El serbio Novak Djokovic eliminó con autoridad a la leyenda suiza Roger Federer quien tuvo problemas físicos, por 7-6 (7/1), 6-4 y 6-3, para clasificarse a la final del Abierto de Australia.

El vigente campeón busca su trofeo 17 de Grand Slam.

Djokovic jugará el domingo por el título con el ganador del duelo del viernes entre Dominic Thiem (número cinco mundial) y Alexander Zverev (número siete).

Djokovic, quien posee el récord de títulos en el primer grande del año, ha ganado las siete finales que ha jugado.

Con dicha confianza, el triunfo del domingo le serviría para reconquistar el número uno mundial, en detrimento de Rafael Nadal, eliminado en cuartos por Thiem.

“Mis respetos para Roger por jugar esta noche cuando era obvio que estaba lesionado y lejos de su mejor movilidad”, señaló Djoko, que jugará su final 26 de Grand Slam.

Grateful to be here.

Grateful to do this.

Grateful to live this.

Grateful to share this with you.

What a journey! See you Sunday!#8thFinal #AO2020 #AusOpen pic.twitter.com/vYb8buWbBY

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 30, 2020