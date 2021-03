¡Dice adiós! Julio César Chávez dará la última pelea de su vida

CIUDAD DE MÉXICO.- El ícono del box mexicano, Julio César Chávez tendrá una última aparición arriba del ring el próximo 19 de junio; estará acompañado de sus hijos Julio César y Omar.

“Esta va a ser mi última exhibición y por eso invite a Julio y a Omar para tener este recuerdo en vida. Ya no estoy para estos trotes, lógicamente mi cuerpo ya no me da, pero voy a hacer un esfuerzo para hacer algo digno, del agrado de la gente, que vean los destellos de lo que queda de mi”, indicó el boxeador.