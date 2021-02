David Faitelson pierde su casa y la cabellera

ZACATECAS. – El comentarista deportivo David Failtelson, está en el ojo del huracán después de perder una apuesta; ya lo nombran #LordDeudor

El conductor de la empresa ESPN publicó el pasado 21 de febrero en su cuenta de Twitter que ponía su casa y cabellera a que no le quitaban puntos al América, después de alinear de forma indebida a uno de sus jugadores en el juego contra el Atlas.

1000 a 1 a que no le quitan los puntos al América… Es más, apuesto mi casa, la cabellera y hasta a mi… Mejor me calló…

En la jornada 7 del Guardianes 2021 se enfrentó el Atlas en contra de las Águilas en el estadio Jalisco, duelo que terminó 2-0 a favor del equipo de Coapa.

El partido fue duramente criticado por las decisiones arbitrales que le beneficiaron al América; sin embargo, los Zorros tuvieron un “as” bajo la manda y pusieron una queja ante la Comisión Disciplinaria por una alineación indebida.

Se trató del uruguayo Federico Viñas, quien no fue registrado para el partido y estuvo en la banca como suplente.

Por lo que se dictaminó que los Rojinegros estaban en lo correcto y se les otorgó el triunfo, perdiendo las Águilas los tres puntos que le daban el liderato general.

En las redes sociales, personalidades del espectáculo piden que el comentarista pague la apuesta, por lo que lo nombraron #LordDeudor

Tienes razón mi querido @burrovan El señor @Faitelson_ESPN , tiene que pagar porque lo puso en Twitter. Las apuestas de caballeros se pagan y si no #LordDeudor Somos hombres o payasos! 🤡 @ClubAmerica

David respondió que la casa está a nombre de su mujer, pero invitó a Cuauhtémoc Blanco a raparse juntos para recaudar dinero y ayudar a niños con necesidades especiales.

@burrovan. Lo de la casa, imposible. Me doy cuenta que no tengo. Esta a nombre de mi mujer. Aposté algo que no tenía. Disculpas por eso. Lo de raparme, puede ser, siempre y cuando lo haga @cuauhtemocb10 y reunimos dinero para ayudar a niños con necesidades especiales. ¿Listo?

— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 23, 2021