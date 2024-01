Consejo Mundial de Boxeo consternado por la situación de JC Chávez Jr

CIUDAD DE MÉXICO.- Se informó que detuvieron a Julio César Chávez Jr en Estados Unidos; después de que la policía le hallara un arma catalogada como “fantasma”; situación que consternó al Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Debido a que Ayer por la noche, la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez; confirmó la detención de su hijo e indicó que se encuentran trabajando junto con sus abogados para resolver su situación jurídica.

“Ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe.

De la misma manera, TMZ Sports mencionó que Chávez Jr dejó ingresar a la policía a su domicilio y su detención se debió a que portaba un rifle de asalto; y que no contaba con número de serie para ser localizable.

No obstante, la semana pasada, Chávez Jr arremetió contra su papá en un video que él mismo difundió en un canal de Boxeo. Lo llamó “basura” y afirmó que no se iba a dejar de nadie.

“Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura. Me alejé de todos, pero no me dejan en paz.

Ya no me dejo de nadie porque estuve secuestrado tres años, ¿sabes lo qué es eso, sin ver a mis hijos?

Ni de mi papá ni de nadie me voy a dejar nunca”, expresó en el video que circula en el canal El Boxglero.