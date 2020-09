¡Como de película! Joe Montana evita que su nieto sea secuestrado

CALIFORNIA.- Este sábado, una mujer intentó secuestrar al nieto de Joe Montana en su propia casa, pero la exestrella del futbol y su esposa lograron detenerla.

Los hechos ocurrieron en la casa del exjugador en Malibú, California, la desconocida entró por una puerta sin llave y tomó al bebé.

De inmediato los Montana la confrontaron y después de un forcejeo, la esposa de Joe pudo arrebatarle al niño de los brazos.

La presunta secuestradora huyo de la casa, sin embargo el exmariscal de campo llamó a la policía, quienes la arrestaron como sospechosa de intentar asaltar la casa y secuestrar al menor.

Joe Montana agradeció a las personas el interés por la situación, pero solicitó privacidad por el momento.

Thank you to everyone who has reached out. Scary situation, but thankful that everybody is doing well. We appreciate respect for our privacy at this time.

— Joseph Montana (@JoeMontana) September 27, 2020