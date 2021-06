Checo Pérez, molesto tras quedar rezagado en la clasificación de Azerbaiyán

AZERBAIYÁN.– Sergio ‘Checo’ Pérez clasificó séptimo en la calificación del Gran Premio de Azerbaiyán, por lo que terminó enojado y frustrado.

El piloto mexicano mostró su frustración luego de que los accidentes de Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y Carlos Sainz (Ferrari) le impidieran tener una última vuelta en la clasificación.

Debido a que el anticipaba rodar una vez más el circuito Callejero de Bakú y escalar lugares, lo que no pudo conseguir.

De acuerdo con diversos medios deportivos, Checo había sido de los mejores volantes de las pruebas libres, sin embargo, se vio perjudicado también por un error en la curva 4.

En la comunicación con Red Bull, el piloto se molestó por quedar en la séptima posición de la parrilla de salida.

Pese a esto, el mexicano saldrá de la posición seis por una sanción a Norris.

En redes sociales también señaló que había sido una pena la carrera en la que quedó en séptima posición, sin embargo, dijo que daría el máximo en la siguiente.

Así fue la conversación del mexicano con su equipo:

Radio: “Bandera roja. Bandera roja. Dos autos enfrente de ti sobre el muro”.

Pérez: “¡Joder!”

Radio: “Leclerc, P1. Hamilton P2. Max P3. No habrá otra vuelta”

Pérez: “Fue una vuelta de mier..”.

Una verdadera pena!!!! Es historia, mañana vamos con todo a recuperarnos! Never give up #azerbaijangp

It’s really a shame!! But now is history. Tomorrow we will do everything to fight back! #NeverGiveUP pic.twitter.com/2NfC4hOJxF

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 5, 2021