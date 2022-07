Checo Pérez abandona el Gran Premio de Austria

AUSTRIA.- El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo que abandonar el Gran Premio de Austria en la vuelta 26 de en el circuito de Spielberg. Un trompo lo dejó al último lugar y jamás pudo recuperarse de esa posición.

Esto le hizo perder el ritmo y el equipo de Red Bull Racing optó por retirar el coche del mexicano a menos de la mitad de la carrera.

El piloto originario de Jalisco, intentó rebasar a George Russel, sin embargo cuando se tocó con el británico y trompeó en la cuarta curva, descendió hasta el último lugar.

LAP 1/71

Perez spins off into the Turn 4 gravel after contact with Russell.

The Mexican makes it back to the pits and switches to hard tyres. He returns to the track in last place.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/rZG4aJnNoy

— Formula 1 (@F1) July 10, 2022