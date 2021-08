Champions League realiza su sorteo para la Fase de Grupos y habrá grandes duelos

SUIZA.- Realizan el esperado sorteo para la Fase de Grupos de la Champions League y habrá grandes duelos entre los que destaca el de Manchester Cuty-PSG, Atlético de Madrid vs Liverpool, Inter de Milán vs Real Madrid, Bayer Múnich-Barcelona y el Chelsea contra Juventus.

En total se enfrentarán 32 equipos, divididos en 8 grupos; 26 de ellos lograron calificar directamente y otros 6 lo hicieron a través de los play-off.

-Manchester City

-PSG

-Leipzig

-Brujas

-Atlético de Madrid

-Liverpool

-Porto

-AC Milan

-Sporting CP

-Dortmund

-Ajax

-Beşiktaş

-Inter de Milán

-Real Madrid

-Shakhtar Donetsk

-Sheriff

-Bayern Munich

-Barcelona

-Benfica

-Dínamo de Kiev

-Villareal

-Manchester United

-Atalanta

-Young Boys

-Lille

-Sevilla

-Salzburgo

-Wolfsburgo

-Chelsea

-Juventus

-Zenit

-Malmö

Dividieron a los 32 clubes en cuatro bombos de cabeza de serie; en el 1 se encontraba el campeón de la UEFA Champions League, Chelsea, el triunfador de la UEFA Europa League, Villarreal, y los campeones de los seis países mejor calificados, Bayern Munich, Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Sporting de Portugal y Lille de Francia.

En los demás bombos están los clubes restantes clasificados de acuerdo a su coeficiente.

Ningún equipo podrá enfrentar en la fase de grupos a otro club de su misma federación.

La fase de grupos de la Champions League comenzará a mediados de septiembre.

El calendario completo, con cada uno de los encuentros, se publicará una vez realizado el sorteo.

-Primera jornada: 14/15 de septiembre

-Segunda jornada: 28/29 de septiembre

-Tercera jornada: 19/20 de octubre

-Cuarta jornada: 2/3 de noviembre

-Quinta jornada: 23/24 de noviembre

-Sexta jornada: 7/8 de diciembre

All set for the 2021/22 season! 🤩

Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021