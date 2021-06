Carlos Ancelotti es el nuevo director técnico del Real Madrid

MADRID.- Anunciaron a Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid; el italiano estará entrenando al equipo durante las próximas 3 temporadas.

El club madrileño señaló a través de un comunicado que este miércoles:

El estratega ya tuvo una primera etapa con este conjunto, donde lograron levantar la décima copa de la Champions League.

Por su parte, Ancelotti escribió un mensaje de despedida para los seguidores del Everton:

“Me gustaría agradecer a la Junta Directiva, a los jugadores y a los evertonianos el tremendo apoyo que todos me han dado durante mi estancia en el Club. Tengo un completo respeto por todos los asociados al Everton y espero que puedan alcanzar las emocionantes oportunidades que tienen por delante. Aunque he disfrutado en el Everton se me ha presentado una oportunidad inesperada que creo que es el movimiento correcto para mí y mi familia en este momento”.