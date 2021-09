Canelo y Plant intercambian golpes en careo (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Durante el primer careo entre Saúl “Canelo” Álvarez y Caleb Plant hubo un intercambio de golpes y los cuerpos de seguridad tuvieron que intervenir; de acuerdo con el boxeador mexicano, su rival se metió con su madre.

Los peleadores estaban frente a frente, el Canelo gritó algo a Plant mientras este movía su cabeza.

De pronto, el triple campeón empujó al estadunidense y después informaron que hizo un comentario en contra de la mamá del tapatío.

Heated face off here before the #CaneloPlant press conference 🤯😳

Plant lanzó un zurdazo que esquivó el Canelo, quien respondió con otro golpe y los cuerpos de seguridad tuvieron que separarlos.

El más afectado en este fuerte careo fue Plant, ya que recibió un golpe en el pómulo derecho.

Caleb Plant has suffered a serious cut as a result of his brawl with Canelo Alvarez at the start of their press conference… pic.twitter.com/e7oopSAH8u

— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 21, 2021