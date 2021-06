Campeona de la UFC reta a Kim Kardashian a una pelea

FLORIDA.- La campeona de la UFC, Amanda Nunes, retó a Kim Kardashian a una pelea, luego de que se generara una polémica burla de Dana White.

El presidente de la UFC, Dana White, dijo en tono burlesco que una pelea entre Nunes y Kardashian generaría más dinero que el enfrentamiento entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul.

Esto lo dijo ya que consideró que la pelea entre Mayweather y Paul se trataba de un espectáculo sin sentido que fácilmente podría remplazar Amanda Nunes contra Kim Kardashian.

“Eso no fue una maldita pelea de boxeo. Como dije antes, siempre habrá mercado para ese tipo de cosas. Siempre habrá gente que quiera pagar 50 dólares para ver eso. Imagínate, si Kim Kardashian quisiera pelear con Amanda Nunes. ¿Qué tan grande crees que sería el combate? Sería enorme, pero no me j*{“, comentó White.