Así se vive el Super Bowl LV Kansas City vs Tampa Bay

FLORIDA.- El Super Bowl LV se disputa hoy, entre los Tampa Bay Bucaneros y los Kansas City Chiefs.

Tampa tenía oportunidad para anotar, pero no lo logró.

Los Bucaneros se encontraban en la Red Zone.

Tampa Bay se va al frente en el Super Bowl LV.

El primer cuarto finalizó 7-3 a favor de los Bucaneros, con una anotación de Rob Gronkowski.

Chiefs pegan primera anotación.

The 49-yard FG is GOOD. The @Chiefs score first! #RunItBack

¡Frank Clark con el primer saco del juego!#RunItBack

Los Bucaneros despejan

Frank Clark with the first sack of the game! #RunItBack

