Arranca la XFL, nueva liga de futbol americano en EU

ESTADOS UNIDOS.- Inició la liga de futbol americano profesional ‘XFL’ con ocho equipos que buscarán coronarse luego de que en 2001 existiera su primer formato poco exitoso, la cual desapareció.

Dicha liga es de Vince McMahon, el también propietario de la WWE.

En los últimos años han existido ligas diferentes a la NFL, pero ninguna con éxito, por lo que el regreso de la XFL representa una revancha para el magnate del espectáculo deportivo.

La XFL tendrá a los cuerpos de entrenadores más diversos en la historia del Pro Football y también una serie de cámaras que darán ángulos alternativos únicos. Será de las cosas más diferenciadoras de la NFL.

El formato de los equipos no es en franquicia, por lo que existe un dueño en cada equipo.

Los ocho equipos competirán en un campeonato de 10 semanas en la temporada regular y dos extras de playoffs para que el juego por el campeonato se dispute el 26 de abril, tentativamente. Son 79 días de actividad ininterrumpida, ya que no existen descansos para los equipos. La XFL se rige bajo 3 principios con el lema principal For The Love of Football.