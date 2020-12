Anuncian a Checo Pérez como el nuevo piloto de Red Bull para la Fórmula 1

MÉXICO.- Sergio ‘Checo’ Pérez dio a conocer que firmó un contrato de un año para ser el nuevo piloto de la escudería Red Bull, por lo que podrá estar presente en la temporada 2021 de la Fórmula 1.

La noticia se dio a conocer luego de que el piloto mexicano anunciara su salida de Racing Point.

Checo Pérez lo hizo oficial en sus redes sociales, donde se mostró muy contento con la noticia y la oportunidad en su carrera.

I’m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C

El piloto tapatío hará equipo con Max Verstappen, dicha combinación creen que llegará al Campeonato de Constructores.

Hace poco, terminó en cuarto lugar del Campeonato de Pilotos y consiguió su primer triunfo en la Fórmula 1, logró que le costó una década.

La participación oficial de Checo Pérez y el resto de los pilotos de Fórmula 1 será en la temporada 2021, la cual tendrá lugar el próximo 21 de marzo, en el marco del Gran Premio de Australia.

De igual manera, el 31 de octubre, se llevará a cabo el Gran Premio de México 2021 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en lo que representará el regreso de la Fórmula 1 al país .

🗣 “The Team has the same winning mentality as me and I know I am here to perform.” @SChecoPerez on joining the Team 👊 #HolaCheco 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/Lh4Pg32ACZ

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 18, 2020