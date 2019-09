Antonio Brown, el nuevo receptor de los Patriots

New England estaría dándole a Brown un contrato por un año.

El receptor abierto Antonio Brown, llegó a un acuerdo con los New England Patriots, informó su agente Drew Rosenhaus.

New England estaría dándole a Brown un contrato por un año y hasta 15 millones de dólares. Incluiría un bono por firmar de 9 millones.

El acuerdo se produce horas después que el receptor fue cortado por los Oakland Raiders, finalizando una turbulenta estancia con el equipo luego de que fue adquirido mediante canje durante la temporada baja.

Antonio Brown era elegible para firmar con cualquier equipo a las 4 de la tarde hora del este del sábado.

Debido a eso, no es elegible para jugar hasta la semana 2, por lo menos, lo que significa que Brown se perderá el primer partido de la temporada regular de New England el domingo por la noche contra su ex equipo, los Pittsburgh Steelers.

Patriots y Raiders no se enfrentan esta campaña.