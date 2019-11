Ana Bárbara se equivoca al cantar el Himno Nacional en la NFL

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes del encuentro entre Chargers y Chiefs en el Estadio Azteca, la cantante Ana Bárbara se equivocó al cantar el Himno Nacional de México.

Ana Bárbara pronunció “sienes de olivo”, en lugar de “sienes de oliva”, situación que los internautas no pasaron por alto.

Inmediatamente los usuarios de internet, comenzaron a fabricar memes sobre lo sucedido.

Ana Bárbara cantando el himno nacional…

*Que no lo diga*

*Que no lo diga*

*Que no lo diga*

…ciñe ¡oh patria! tus sienes de olivo…

🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/jj9zesb6wM

— PatyGallup (@PatyGallup) November 19, 2019