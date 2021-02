Ya son 15 millones de vacunados contra Covid-19 en Reino Unido

REINO UNIDO.- El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció que el país superó este domingo su meta de 15 millones de personas vacunadas contra el Covid-19 con al menos una dosis.

Fue así que se cumplió el objetivo del gobierno de inmunizar a los grupos más vulnerables a mediados de febrero, según el primer ministro.

This country has achieved an extraordinary feat – administering a total of 15 million jabs into the arms of some of the most vulnerable people in the country. pic.twitter.com/wPKCXPT8Td

Today we have reached a significant milestone in the United Kingdom’s national vaccination programme.

FANTASTIC NEWS: Over 15 MILLION people have now had their first COVID vaccine.

A massive thank you to ALL involved 👏🏻🇬🇧💉 pic.twitter.com/IUdffqjxT3

— Matt Hancock (@MattHancock) February 14, 2021