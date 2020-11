[VIDEO] Doctor muestra proceso de intubación para crear conciencia del Covid

ESTADOS UNIDOS.- A través de su cuenta de Twitter, el médico Kenneth Remy, mostró el proceso de intubación que sufren las personas enfermas de Covid-19.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE

— Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020