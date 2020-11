[VIDEO] ¡Abuelito lleva serenata a su esposa hospitalizada por Covid!

ITLAIA.- Un abuelito le llevó serenata a su esposa que se encontraba hospitalizada tras contagiarse de Covid-19.

El hombre fue identificado como Stefano Bozzini, de 81 años, quien llevó serenata a Carla Sacchi afuera del hospital.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió el pasado domingo en el municipio de Castel San Giovanni, Emilia Romaña, Italia.

Bozzni llegó al hospital vestido con un suéter rojo, pantalones azul marino y un sombrero de plumas y un cubrebocas.

Mientras tanto su esposa y otras personas que se encontraban junta ella miraban desde arriba como el abuelito tocaba con entusiasmo.

“Siempre me piden que toque y no me detengo. Incluso cuando me casé todos me pedían que tocara. Pero vi a Carla bailando con otros y luego fingí haberme lastimado la mano porque quería que solo bailara conmigo”, expresó Stefano Bozzini a medios locales.