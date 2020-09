Usan perros para realizar una prueba de Covid-19 en el aeropuerto de Finlandia

FINLANDIA.- A los viajeros que llegan al aeropuerto de Helsinki, se les ofrece una prueba gratis de coronavirus que dura 10 segundos.; la prueba es hecha por un perro.

Un par de caninos olfateadores del coronavirus comenzaron a trabajar en el aeropuerto finlandés como parte de un programa piloto.

Se pretende usar el sudor recogido en las toallitas de los pasajeros que llegan para detectar infecciones.

En los últimos meses, se han introducido varios métodos para detectar virus en los viajeros que llegan a los aeropuertos. Se incluyen pruebas de saliva, controles de temperatura y frotis nasales.

COVID-19 dogs will start working at Helsinki Airport next week. These dogs can detect corona virus sooner than lab tests. Welcome Kössi and friends! Read more: https://t.co/PKgj4zZuBU pic.twitter.com/tYwcwDebFi

— Helsinki Airport (@HelsinkiAirport) September 18, 2020