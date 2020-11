UNICEF distribuirá 2 mil millones de dosis de vacuna contra Covid-19 a 92 países

ESTADOS UNIDOS.- La agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, dio a conocer que enviarán casi dos mil millones de dosis de la vacuna contra Covid-19 a 92 países en desarrollo.

Esto lo dijeron este lunes mientras los líderes mundiales prometían la distribución justa de las vacunas contra el Covid-19.

Según la organización, será en una “operación gigantesca” la distribución de las vacunas, donde más de 350 aerolíneas y compañías volaran para entregar vacunas y mil millones de jeringas a países pobres.

Entre los países en desarrollo a los que se les enviará ayuda serán Afganistán, Yemen y Burundi.

Mediante el plan global que es el mecanismo de acceso a vacunas contra Covid-19 con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se enviarán a los países más necesitados.

Además, el plan trata de disuadir a cada gobierno de no acumular vacunas y centrarse en vacunar primero a los que están en mayor riesgo en cada país.

The delivery of #COVID19vaccines is anticipated to be the largest and fastest such operation ever undertaken.

To kickstart preparations, @UNICEF, @PAHO and @IATA discussed with major airlines how to rapidly and safely transport 2 billion doses in 2021. https://t.co/EyWTzUM8di

— UNICEF Supply Division (@UNICEFSupply) November 23, 2020