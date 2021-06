Suspenden 3 establecimientos que ofrecían pruebas rápidas de Covid-19

ZACATECAS.- Al menos tres establecimientos han sido suspendidos por parte de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), debido a que incumplen con las normas sanitarias, informó José Cruz Flores Jasso, coordinador de la comisión.

Detalló que hace dos semanas se recibió una denuncia ciudadana en la que informaban sobre la venta de pruebas rápidas para detectar Covid-19 en un establecimiento de productos variados como cosméticos, juguetes y ropa.

Al lugar arribó personal verificador en donde efectivamente encontraron el anuncio donde se ofrecían las pruebas rápidas. Por lo que inmediatamente suspendieron el lugar.

Cuando el dueño del comercio compareció, alegó que “había colocado el anuncio para llamar la atención de los clientes”.

Después de la investigación se le permitió volver abrir el lugar con la condición de retirar el letrero y no volver a colocarlo.

De igual manera, en el municipio de Guadalupe suspendieron un consultorio médico que ofrecía pruebas rápidas de Covid-19. Sin embargo, no cumplía con los requisitos de las autoridades pertinentes por lo que fue suspendido.

Asimismo, otra farmacia en dicho municipio ofrecía pruebas rápidas, en ésta ocasión las pruebas no tenían los registros correspondientes por lo que fueron confiscadas.

Continuarán verificaciones

Flores Jasso aseguró que a pesar de que Zacatecas se encuentra en semáforo verde epidemiológico por el Covid-19, continuarán reforzando las vigilancias sanitarias.

Por lo que llaman a los propietarios de los establecimientos a que no debiliten las medidas aplicadas y cumplan con los protocolos.

Explicó que las faltas más comunes que se comenten, son el incumplimiento de programas de limpieza y desinfección.

Algunos comercios no tienen tapetes desinfectantes, o lo que sí tienen no tienen liquido. Otros no cumplen con los cursos de capacitación.

El funcionario aseguró que en caso de que el establecimiento presente una anomalía grave que ponga en peligro la salud de las personas, se procede con la suspensión de servicios.