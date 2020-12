Se registran por primera vez contagios de Covid-19 en la Antártida

ANTÁRTIDA.- Se registraron por primera vez contagios de Covid-19, al menos 36 personas salieron positivas.

La Antártida era el único continente que se mantenía libre del virus desde que comenzó la pandemia, sin embargo, dieron a conocer que ya no es así.

Según informes, se detectó un brote en la base que mantiene el ejército de Chile, 26 militares contagiados así como 10 civiles.

Esto se identificó debido a que personal presentaba síntomas del virus, por lo cual fueron sometidos a un control médico y se les realizó una prueba PCR.

Welp—COVID has now finally invaded the last continent on 🌍. Antarctica now has #COVID19 too—Chilean Army today reports 36 positive cases @Base_OHiggins (26 military & 10 civ).

➡️ Sobering. And they can’t exactly open window or go for fresh air easily. (Ht @AntarcticReport) pic.twitter.com/kMfsJRFF6o

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 22, 2020

El contagio se dio a la visita a la base del buque “Sargento Aldea” de la Marina chilena, quien llegó el 27 de noviembre y se fue el 10 de diciembre tras realizar sus labores de sostenimiento logístico.

Sin embargo, tras terminar su misión, y arribar al puerto de Talcahuano, dentro de la tripulación fueron detectados al menos tres casos positivos de Covid-19.

Todos los contagiados se encuentran aislados y se les está haciendo un seguimiento médico.

“Logrando hasta el momento contar con un diagnóstico favorable y sin ningún tipo de complicación asociada al Covid-19”, informó el Ejército de Chile.

De igual manera, se decidió trasladar al personal no indispensable y se prohibió el contacto entre las cerca de 40 bases internacionales asentadas ahí.