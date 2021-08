¿Se puede vacunar alguien con Covid-19 o con sospechas de tenerlo?

MÉXICO.- La vacunación en México avanza cada día más, hoy te contamos qué pasa si te vacunas aún contagiado de Covid-19 o con sospechas de que lo tienes.

A medida que avanza la inoculación, el país también vive una tercera ola de contagios que avanza sin control.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), las personas con Covid-19 activo o con síntomas, no deben vacunarse.

“Las personas con COVID-19 que tienen síntomas deben esperar para vacunarse hasta haberse recuperado de la enfermedad y hasta que reúnan los criterios para suspender el aislamiento; las personas sin síntomas también deben esperar hasta que reúnan los criterios para vacunarse”, especifica.

Esto también aplica para quienes recibieron la primera dosis y se contagiaron antes de recibir la segunda.

¿Por qué?

A pesar de que no existen estudios específicos para determinar por qué un contagiado no se debe vacunar, sí se recomienda que no sea así para evitar complicaciones.