Revela AMLO que fue parte de una investigación contra el Covid-19

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue una de las personas que participaron en la investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, contra el Covid-19.

Detalló que le aplicaron antiviral y desinflamatorios, y “dio buenos resultados”.

Además, comentó que este tratamiento se debió a que el virus ya estaba en sus pulmones al momento en que le sacaron una radiografía.

El mandatario dijo que se contagió de Covid-19 porque tiene que trabajar:

“Porque no me vacuné, no abusé, pude haberme vacunado; porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado, me cuidé, guardé mi sana distancia y me tocó, afortunadamente salí adelante”.