¿Qué es el Síndrome del ano inquieto y por qué lo asocian al Covid-19?

JAPÓN.- El ‘Síndrome del ano inquieto‘ está generando dudas en la población, pues un hombre japonés presentó un “profundo malestar anal” semanas después de haberse enfermado de Covid-19.

Según detallaron expertos japoneses, se trata del primer paciente en presentar este síndrome asociado con el SARS-CoV-2.

Detallaron que el hombre, de 77 años, originario de Tokio, relató que mientras se encontraba en reposo comenzaba a sentir una molestia y dolorosa sensación anal; por lo que comenzaba a moverse. Explicó que mientras realizaba alguna actividad, desaparecían los síntomas y en cuanto se detenía volvían a presentarse.

El hombre acudió a revisión en dos ocasiones, pues además presentaba constantes ganas de defecar; los estudios que se realizó revelaron que padecía hemorroides, pero no eran las lesiones que le provocaban esos síntomas.

De acuerdo con los expertos japoneses los síntomas son los siguientes:

Luego de evaluar los estudios y los síntomas, los expertos determinaron que el hombre presentaba síndrome del ano inquieto, una variante del síndrome de piernas inquietas, el cual desarrolla impulsos incómodos de estar moviendo las piernas.

Por último, se informó que no se ha dado a conocer otro caso similar al de esto hombre, pero detallaron que puede estar relacionado con el Covid-19: por lo que los pacientes deben seguir monitoreados tiempo después de su recuperación.

