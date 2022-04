Pfizer busca autorización de dosis de refuerzo contra covid para niños de 5 a 11 años

MÉXICO.- La farmacéutica Pfizer anunció que está buscando la aprobación para una vacuna de refuerzo para los niños de 5 a 11 años de edad.

El biológico desarrollado por Pfizer-BioNTech ya está aprobado para el uso en menores de ese rango de edad en los Estados Unidos, sin embargo; ahora el laboratorio quieren que la Administración Federal de Alimentos y Medicinas, FDA, apruebe esta nueva dosis.

Según la farmacéutica, sus estudios internos demostraron que los niños de entre 5 y 11 años de edad se van a beneficiar con un refuerzo de su vacuna, que es una dosis menor que la que se aplica a los adultos.

Para este estudio Pfizer usó 140 casos de niños que a los seis meses de completar sus dos dosis de la vacuna recibieron un refuerzo. El resultado; una respuesta de su sistema inmunológico positiva.

Asimismo, en el comunicado que enviaron, establecen que en 30 de los casos estudiados, los anticuerpos aumentaron, de manera que los niños estaban listos para hacerle frente a variantes tales como la ómicron.

La empresa compartirá los resultados de su estudio con la FDA y con entidades sanitarias europeas, para analizar los datos y determinar si se requieren más estudios.

El estudio se realizó por el laboratorio en el invierno, momento en el que Estados Unidos tuvo un repunte de covid provocado por la variante ómicron.

Tras ello, el laboratorio está confiado de la efectividad de su nueva dosis, pues se puso a prueba frente a una variante fuerte como ómicron.

With our partner @BioNTech_Group, we announced positive results supporting a booster dose of our #COVID19 vaccine in children ages 5-11. We plan to submit for emergency use authorization from the @FDA in this age group. More here: https://t.co/w6BRIS2w03

— Pfizer Inc. (@pfizer) April 14, 2022