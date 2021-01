OMS emite nuevas recomendaciones a pacientes Covid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido recomendaciones para pacientes Covid-19 desde que inició la pandemia, sin embargo, las ha ido modificando a lo largo de los meses.

Este martes, la OMS emitió nuevas recomendaciones dirigidas a pacientes Covid, tanto los que se encuentran en casa como en los hospitales.

Además, pueden ayudar a casos sospechosos o aquellos en los que los síntomas persisten.

🆕 – WHO updates its guidelines for #COVID19 care.

WHO recommends that patients who have had COVID-19 – both confirmed and suspected – should have access to follow-up care if they have persistent, new or changing symptoms https://t.co/NAZq8dv6r3

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 26, 2021